Le maillot de l’Uruguay va changer de look: la Fifa veut enlever deux étoiles

La Fifa a demandé à Puma d’enlever deux étoiles sur la nouvelle tenue de l’Uruguay. La raison ? Depuis de nombreuses années, la Céleste bénéficiait d’un certain privilège. Deux des quatres étoiles représentent les succès en Coupe du monde en 1930 et 1950. Les deux autres représentent les deux titres olympiques glanés en 1924 et 1928. À cette époque, la Fifa avait accepté que le football devienne une discipline olympique à condition que le vainqueur soit considéré comme champion du monde.

Cela a changé depuis 1930, année depuis laquelle les champions olympqiues en football ne sont plus considérés comme tel. Mais l’Uruguay avait tout de même conservé ses quatres étoiles jusqu’à aujourd’hui. Jorge Casales, le directeur des compétitions, a annoncé l’intention de la Fédération uruguayenne de football de conserver ce privilège.