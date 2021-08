L’avion transportant la sprinteuse olympique biélorusse a atterri à Vienne

On a voulu l’expulser. Mais la politicienne de l’opposition biélorusse Maria Kolesnikova a déchiré son passeport à la frontière et a été emprisonnée. Le « Welt am Sonntag » a réussi à lui faire parvenir des questions pendant sa détention à Minsk. Après plusieurs semaines, les réponses sont arrivées. Elles fournissent des informations rares.

Avec LéNA, découvrez le meilleur du journalisme européen.