La Flandre en avance sur la vaccination pourrait-elle assouplir des mesures plus rapidement ? Pas «illogique» pour Van Ranst

Surtout, la vaccination avance bien. Au total, 8.063.591 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus en Belgique, tandis que 6.940.071 personnes disposent d’une couverture vaccinale complète. Entre les trois régions du pays, des disparités existent. En Flandre, le taux de vaccination est bien plus élevé qu’en Wallonie et, surtout, qu’à Bruxelles.

Pourcentage de la population ayant reçu une dose

Est-il dès lors imaginable d’assister à des mesures différenciées selon les régions. Marc Van Ranst, invité à la VRT, estime que cela n’est pas « illogique ». Le virologue appelle cependant à la prudence et à la cohérence. Par exemple, s’il estime que « l’utilisation du masque est une mesure dont on pourrait facilement se débarrasser dans une région et pas dans une autre », il ne faut pas « rouvrir les discothèques seulement en Flandre » sous risque de voir débarquer Wallons et Brxuellois. Une situation à éviter pour Marc Van Ranst qui rappelle que la décision revient aux politiques.