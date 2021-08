Du changement en Pro League: le mercato d’été prolongé à partir de la saison 2022-2023, la règle du but à l’extérieur abolie

Par ailleurs, le conseil d’administration de la Pro League a également décidé de se conformer à la décision de l’UEFA d’abolir la règle du but à l’extérieur pour les rencontres aller et retour à partir de cette saison. « Cela concerne notamment les demi-finales de la Croky Cup et les matchs de barrage de la Jupiler Pro League », précise la Pro League.