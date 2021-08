Un match dérape complètement en Colombie: les supporters envahissent le terrain et se battent en tribunes (vidéo)

Le stade El Campin de Bogota accueillait du public pour la première fois depuis près d’un an et demi. Le retour des supporters a viré au fiasco. Pendant le match entre l’Independiente Santa Fe et l’Atletico Nacional, les supporters des deux camps se sont affrontés violemment. Alors que le score était de 0-0, à la mi-temps, des supporters de l’Atletico, l’équipe visiteuse, ont escaladé les barrières de sécurité pouir s’en prendre à des fans de Santa Fe.

Dans la foulée, des supporters de l’équipe locale ont décidé d’envahir la pelouse pour traverser l’enceinte et aller en découdre avec les supporters adverses. Le service de sécurité a semblé dépassé par l’ampleur des débordements. Le calme a pu malgré tout être rétabli et la rencontre a repris son cours. Le match s’est fini sur une victoire de l’Atletico Nacional sur le score de 1-0.