Adrien Giunta, ancien meilleur buteur des U21 du Standard, débarque officiellement à Mouscron

En mai dernier, l’affaire avait fait grand bruit en bord de Meuse. Adrien Giunta, un jeune attaquant du matricule 16, apprenait que son contrat n’était pas prolongé par la direction principautaire. Un choix étonnant quand on sait que le Liégeois sortait d’une saison assez prolifique, terminant même meilleur buteur du championnat U21. Mais pas aussi étonnant que la raison invoquée : les dirigeants auraient signifié au joueur de 19 ans qu’il était… trop vieux ! Une décision qui avait bien évidemment créé la polémique parmi les fans des Rouches, lassés de voir leurs meilleurs espoirs percer ailleurs. Le Soumagnard Arthur Theate en est le meilleur exemple… La direction liégeoise avait par la suite démenti, notamment via une apparition de Benjamin Nicaise dans l’émission La Tribune, prétextant que c’était plutôt le niveau de jeu du jeune Adrien Giunta ainsi que sa capacité à évoluer au plus haut niveau qui posaient problème, et non pas son âge.

Quoi qu’il en soit, le Liégeois était très courtisé. Depuis le mois de juillet, l’attaquant s’entraînait avec le noyau professionnel de l’Excelsior Mouscron. Et, ce mercredi, les Hurlus ont officialisé son arrivée. Adrien Giunta s’est engagé pour deux ans, avec une saison supplémentaire en option.