Des appareils de ventilation Philips dangereux, selon les autorités sanitaires US

Cela concerne principalement les appareils avec masques portés par les patients durant la nuit pour prévenir les apnées du sommeil. En juin, le groupe avait lancé un rappel dans le monde entier sur ces appareils de ventilation mécanique, en raison d'un possible problème concernant de la "mousse insonorisante présente dans ces dispositifs médicaux". Il avait alors expliqué que ce défaut pourrait provoquer des irritations (peau, yeux et voies respiratoires), des réactions inflammatoires, de l'asthme et, en cas d'exposition à plus long terme, serait susceptible d'entraîner des effets indésirables sur d'autres organes (tels que les reins et le foie, NDLR) et un risque cancérigène.