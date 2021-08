Coronavirus: le Sud de la France prend une nouvelle salve de mesures

Les jeunes sont particulièrement touchés par cette nouvelle vague avec un taux d’incidence à 1.887 sur 100.000 chez les 15 à 19 ans en Haute-Corse et à 1.900 en Corse-du-Sud. Conséquence de cette explosion : les mineurs seront obligés de porter le masque dans les soirées festives en extérieur et devront obligatoirement être accompagnés par un majeur dans toute l’île.

En Haute-Corse, les rassemblements de plus de dix personnes et les fêtes de village et autres feux d’artifice prévues en cette période estivale sont annulés et soumis à autorisation préfectorale en Corse-du-Sud.

Le port du masque sera également obligatoire pour les processions religieuses, très populaires dans cette île de quelque 340.000 habitants. Déjà imposé à Ajaccio et Porticcio, il est également étendu à Bonifacio, Porto-Vecchio, Sartène, Propriano et sur les places des villages, a précisé Pascal Lelarge, préfet de Corse-du-Sud.

Les activités dans les hôtels, cafés et restaurants (et non dans les discothèques) devront se terminer à 1H00 du matin.

Les arrivées sur l’île sont soumises à un pass sanitaire.

Lits supplémentaires en Occitanie

Le « plan blanc » a également été activé en Occitanie face à « la dégradation brutale et rapide des indicateurs », ainsi que dans la région voisine de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ce qui permettra de proposer 100 lits supplémentaires en réanimation, précise l’ARS Paca.

En une semaine, dans cette zone qui accueille 30 millions de visiteurs chaque année de Nice aux villages du Lubéron, « les hospitalisations pour Covid ont connu une augmentation de 56 % », selon l’ARS.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, département le moins vacciné de Paca avec seulement 46,9 % de la population ayant reçu deux injections (53,9 % au niveau national), le nombre d’hospitalisations a été multiplié par quatre en une semaine, passant de 5 à 20, a indiqué l’ARS à l’AFP.

Ailleurs en France, les Landes, département bordant le littoral atlantique, ont prolongé jusqu’à fin août l’interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes dans les lieux ouverts au public et celle des festivals de plein air.

Guadeloupe reconfinée

Dans les Antilles françaises, à la suite de la Martinique, reconfinée depuis vendredi, la Guadeloupe s’apprête à l’être de nouveau à partir de mercredi soir.

Le nombre des malades hospitalisés avec le Covid-19 grimpe en France face à une flambée du variant Delta, une situation jugée « préoccupante » par le ministère de la Santé.