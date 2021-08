Pollution à Zwijndrecht: les prélèvements de sang jugés «très inquiétants»

Le collectif Grondrecht a fait réaliser des prélèvements sanguins chez neuf habitants de Zwijndrecht et un du quartier voisin de Linkeroever. Les mesures effectuées par l’université libre d’Amsterdam, sous la direction du professeur Jacob De Boer, ont révélé des taux de PFAS trop élevés, voire inégalés, selon le collectif citoyen.

L’entreprise réagit

De son côté, l’entreprise 3M s’interroge à propos des résultats des tests sanguins organisés, selon elle, à petite échelle, a-t-elle indiqué mercredi soir, dans une première réaction aux rapports entourant l’étude, qui a révélé des valeurs inquiétantes de PFOS et de PFAS dans le sang de quelques habitants. L’entreprise chimique veut attendre le test sanguin à grande échelle en cours de réalisation par l’Agence flamande pour la santé et les soins et dont les résultats sont attendus à la mi-octobre.

« Nous pensons que cette étude apportera davantage de valeur scientifique pour informer les résidents et déterminer les actions futures de 3M en coopération avec les autorités compétentes. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales pour répondre à toutes les préoccupations ».

3M déclare en outre comprendre que les participants à l’étude commandée par Grondrecht aient à présent des questions ou des préoccupations concernant leurs résultats.

« Nous soutiendrons les instances publiques concernées dans leurs efforts pour fournir des informations au public, et nous sommes disposés à un contact avec les riverains pour répondre à leurs questions sur ces sujets », a ajouté 3M.