Le transfert de Lukaku à Chelsea se précise: l’attaquant belge veut partir de l’Inter

Le feuilleton autour du transfert de Romelu Lukaku à Chelsea est entré dans une nouvelle phase. Après une première offre de 100 millions d’euros repoussée par le club milanais, les Blues sont revenus à la charge. Ils proposeraient désormais 130 millions, une somme colossale. Si l’Inter ne voulait pas vendre son attaquant vedette, cette somme va sûrement faire réfléchir le club italien.

D’autant plus que selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le joueur aurait transmis à sa direction son souhait de partir et de retrouver le club londonien, qu’il avait rejoint alors que José Mourinho en était l’entraîneur. Si le transfert se concrétisait, Romelu Lukaku deviendrait le footballeur le plus cher de tous les temps, sur la base du montant cumulé des frais de transfert. On arriverait à un total de 323 millions pour ses transferts à Chelsea, Everton, Manchester United et à l’Inter Milan.