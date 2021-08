Nafi Thiam peut-elle remonter Anouk Vetter pour décrocher la médaille d’or? Voici qui a l’avantage sur les deux dernières épreuves de l’heptathlon

C’est extrêmement serré entre la Néerlandaise Anouk Vetter, actuellement en tête de l’heptathlon des Jeux de Tokyo, et Nafissatou Thiam, revenue 2e, qui n’accuse plus que 4 petits points de retard après le saut en longueur.

Et la situation pourrait bien rester très tendue jusqu’au bout, alors qu’il ne reste plus que deux des sept épreuves à disputer : le lancer du javelot, et le 800 m. Deux disciplines dans lesquelles Thiam et Vetter sont a priori très proches, et qui seront décisives pour attribuer la médaille d’or entre deux athlètes quasiment à égalité en tête du classement de l’heptathlon.