JO 2020: Roger Lespagnard, coach de Nafi Thiam, testé positif au Covid

Roger Lespagnard, 74 ans, l’entraîneur de Nafi Thiam, encore présent dans les tribunes mercredi pour coacher son athlète, était absent ce jeudi pour la deuxième journée de l’heptathlon, et pour cause. Le Liégeois a subi un test positif au Covid.

« Quand je suis arrivé au terrain d’entraînement ce matin, on m’a dit qu’un de mes tests salivaires quotidiens s’était avéré positif », dit le Liégeois. « J’ai gentiment été écarté du groupe des autres entraîneurs et des athlètes et un médecin de l’organisation est venu me faire passer un test PCR dont j’attends les résultats. »