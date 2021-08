JO 2020: Nafi Thiam prend la tête de l’heptathlon avant la dernière épreuve, Noor Vidts 5e

Nafi Thiam est provisoirement passée à la première place en remportant le groupe A du javelot, sixième des sept épreuves de l’heptathlon olympique, jeudi à Tokyo. La Belge a lancé à 54m68, sa meilleure marque de la saison, ce qui lui permet d’engranger 951 points. Noor Vidts, grâce à un nouveau record personnel (41m80), reste en lice dans la course au podium.

Il faudra attendre l’issue du groupe B, dont l’entrée en lice est prévue à 6h40, et le résultat de la Néerlandaise Anouk Vetter, en tête après la longueur, pour avoir une vue plus claire sur le classement général. Il est actuellement emmené par Thiam (5.912 pts) et Vidts (5.592 pts). Le 800 mètres, traditionnel dénouement de l’épreuve combinée, est prévu sur le coup de 14h20 en Belgique.