D'avril à juin, le géant industriel allemand a enregistré un bénéfice net de 1,5 milliard d'euros, comparé à 535 millions il y a un an. Il vise désormais un bénéfice net annuel entre 6,1 et 6,4 milliards d'euros, contre une fourchette entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros auparavant.