Coronavirus - Brussels Airlines enregistre une perte de 143 millions d'euros au premier semestre

L'interdiction des voyages non essentiels au premier trimestre et les restrictions de voyage continues ont gravement affecté le nombre de passagers de la compagnie aérienne, selon cette dernière. Les revenus du premier semestre ont diminué de 45 % par rapport à la même période l'an dernier, à 138 millions d'euros. Brussels Airlines a transporté 57% de passagers en moins entre janvier et juin par rapport à la même période l'année dernière et le coefficient d'occupation a baissé de 11,7 points de pourcentage, à 60,7%.

"La crise du Covid-19 a contraint Brussels Airlines, après un bon début d'année, à suspendre presque totalement ses opérations entre la mi-mars et la mi-juin 2020. Depuis lors, le niveau de production a été nettement inférieur et ne s'est pas encore redressé au niveau d'avant-crise", a déclaré la compagnie aérienne. Au premier semestre 2021, les coûts d'exploitation ont diminué de 37% à 290 millions d'euros, principalement parce qu'il y avait moins de dépenses pour l'achat de matériaux et de services.