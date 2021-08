JO 2020: De Ketele, 13e de l’omnium, a répété ses gammes avant l’américaine, samedi

Sans véritable ambition au départ de l’omnium, Kenny De Ketele n’a jamais fait illusion dans la course aux médailles ce jeudi, sur la piste très rapide d’Izu. Le Flandrien, qui vit à 36 ans sa troisième et dernière olympiade, avait commencé sa journée par une 11e place au scratch (20 points) avant d’enchaîner par un 7e rang dans la course tempo (28 points).

Lors de la course éliminatoire, l’avant-dernière épreuve, l’ancien champion du monde de l’américaine a certes terminé dans le top 10 (22 points) mais n’a pas empoché la moindre unité dans la quatrième et ultime épreuve, la course aux points. Un surplace qui a rejeté le coureur d’Audenarde vers le 13e rang d’une course dominée par le Britannique Matthew Walls, alors que le tenant du titre, l’Italien Elia Viviani, devait cette fois se satisfaire du bronze.