Lufthansa divise par deux sa perte nette au 2T grâce à un rebond de la demande

Entre avril et juin, l'entreprise a affiché un résultat net de -756 millions d'euros contre -1,5 milliard sur cette période l'année dernière, conséquence d'une "reprise nette du marché et d'une hausse des réservations et du nombre de passagers" encouragées par des "assouplissements dans les restrictions de voyage", selon un communiqué publié jeudi.

"Pour le seul mois de juin, les réservations ont été multipliées par deux comparé au début du trimestre", explique la compagnie allemande, qui englobe aussi Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines.