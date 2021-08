Les larmes de Thiam après son titre olympique: «J’ai eu deux années vraiment difficiles, je suis épuisée» (vidéo)

Nafi Thiam est double championne olympique depuis ce jeudi et son sacre sur l’heptathlon aux Jeux olympiques de Tokyo. Au bout du 800m, la septième et dernière épreuve, la Belge est apparue très émue au micro de la RTBF.

« Ça a été deux années vraiment difficiles, avec beaucoup de hauts et de bas », a déclaré Thiam, après avoir pris le temps de sécher quelques larmes. « J’ai eu des problèmes physiques et mentalement, j’étais pas toujours au bon endroit non plus. Forcément quand ça va pas, quand tu as toujours mal aux entraînements, c’était difficile de continuer à s’amuser et à profiter. Je suis contente d’avoir tenu, je suis aussi reconnaissante de toutes les personnes qui m’ont aidé à y arriver et continué à croire en moi. »