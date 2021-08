MotoGP: Valentino Rossi va prendre sa retraite à la fin de la saison 2021

Engagé en 2021 avec Yamaha-SRT, Rossi l’avait annoncé : il déciderait de son avenir cet été, selon ses résultats. Or le « Docteur » a connu le début de saison le plus difficile de sa carrière parmi l’élite mondiale, avec un seul top 10 en Italie et une triste 19e place chez les pilotes avec 17 points à la veille de la 10e manche.