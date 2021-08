Voyages: des villes d’Espagne et de Grèce imposent un couvre-feu

Un tribunal de cette région du nord-est de l’Espagne a donné son feu vert à la prolongation jusqu’au 20 août de ce couvre-feu en vigueur entre 01H00 et 06H00 du matin dans 176 municipalités, contre 163 auparavant, selon la décision judiciaire consultée par l’AFP.

Au-delà du couvre-feu, les autorités catalanes ont pris d’autres mesures, comme la fermeture des discothèques en espaces clos ou la fermeture de toutes les activités nocturnes à 00H30, ainsi que la limitation des réunions à 10 personnes dans les espaces publics et privés.

Ces mesures ont permis une baisse du nombre de nouveaux cas en Catalogne. Une tendance observée dans le reste du pays, où les régions, compétentes en matière de santé, ont également resserré la vis.

Mais les hôpitaux sont toujours sous forte pression en Catalogne, où environ 47 % des lits en services de soins intensifs sont occupés par des patients Covid, contre 20 % au niveau national.

L’Espagne est le pays européen le plus avancé dans sa campagne de vaccination, avec 58,6 % de sa population complètement vaccinée, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.

Deux villes sous couvre-feu en Grèce

Face à une hausse des contaminations au Covid-19, la Grèce impose un couvre-feu et plusieurs restrictions à partir de vendredi et pour au moins une semaine sur l’île de Zante, en mer Ionienne, et à La Canée, en Crète, ont annoncé jeudi les autorités.

Les deux villes touristiques devront imposer un couvre-feu entre 01H00 et 06H00, comme celui qui avait été mis en place sur l’île de Mykonos en juillet, ainsi qu’une interdiction totale de musique dans les bars, restaurants et boîtes de nuit, a déclaré la protection civile. Les regroupements de plus de 20 personnes sont également interdits.

Les organisateurs de regroupements privés risquent une amende pouvant aller jusqu’à 200.000 euros.

Ces nouvelles restrictions ont été recommandées par un comité d’experts de santé du pays, après une multiplication du nombre de cas de coronavirus sur les deux îles ces derniers jours.

Ces deux destinations, très prisées durant la période touristique, présentent un risque de recrudescence des contaminations.

La situation sanitaire en Grèce ne cesse de se dégrader, en grande partie en raison de la propagation du variant Delta. Actuellement, 192 personnes sont en réanimation dans les hôpitaux du pays. Le nombre total de cas s’élève désormais à 503.885 et plus de 13.000 personnes sont mortes.