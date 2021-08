Mehdi Bayat fait le point sur le début de saison du SC Charleroi: «Mon premier sentiment est bon!» (vidéo)

Alors que le Sporting de Charleroi facture un bilan de quatre points sur six après deux journées et que plusieurs renforts ont déjà montré de très bonnes choses, Mehdi Bayat a fait un premier point sur le début de saison des Sambriens via les médias du club carolo. « Mon premier sentiment est bon », a débuté l’homme fort des Zèbres. « On savait qu’on allait avoir beaucoup de travail, mais force est de constater que la méthodologie du coach est de plus en plus acceptée et appréciée. J’ai le sentiment que tout le club prend de plus en plus confiance. »

Avec son expérience, Mehdi Bayat sait toutefois que le plus difficile reste à faire pour les Carolos qui avaient débuté la saison dernière par six victoires de rang avant de s’écrouler totalement. « On sait qu’il y a encore des restes de la saison passée dans la tête des joueurs, de certains supporters ou des gens du club. On va devoir corriger ça et ça passera par la confiance qu’on donnera et aura en retour », a-t-il poursuivi. « Même si les résultats restent très bons depuis la reprise du club, il faut pouvoir se remettre en question. Et cette nouvelle étape était nécessaire. Il faut avoir la culture de l’excellence qu’a le coach et ça passe par des outils extérieurs. C’est pour ça qu’on travaille avec un département performance. On veut faire grandir le club et il aurait été impossible d’accompagner ce nouveau cycle en ayant toujours mes fonctions au sein de la Fédération. »