Noor Vidts n’aurait «jamais osé rêver de finir 4e des Jeux olympiques»

Un contraste étonnant marquait les deux championnes belges de l’heptathlon, jeudi soir à Tokyo. Nafi Thiam, épuisée émotionnellement, n’avait pu retenir ses larmes en dépit de sa victoire, la seconde dans les JO après celle de Rio en 2016. Noor Vidts, malgré un podium manqué pour 19 points à l’occasion de ses débuts olympiques, ne quittait pas son immense sourire et ponctuait ses propos de rires. Ceux de la nouvelle venue qui n’en revient pas de faire désormais partie de l’élite de son sport. « Je n’aurais jamais osé rêver de finir 4e des Jeux Olympiques », avouait la Vilvordoise qui ne figurait qu’au 16e rang mondial et qui n’avait comme référence plus haut niveau en heptathlon qu’une place de 15e aux Mondiaux de Doha en 2019. « J’ai juste un petit regret d’être passée aussi près. »

Dans le 800 mètres final, Vidts devait devancer la Néerlandaise Oosterwegel de trois secondes et demi pour monter sur le podium, il lui en a manqué une et demie. « Je ne voulais pas faire le lièvre. Et du coup le premier tour a été très lent, alors j’ai essayé au début du second et j’ai tout donné, mais Emma était trop forte. »