Une page se tourne au FC Barcelone: Lionel Messi quitte le club

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi que Lionel Messi ne prolongera pas l’aventure en Catalogne.

« Malgré un accord entre Barcelone et Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne sera pas possible d'officialiser en raison d'obstacles économiques et structurels. », peut-on lire dans le communiqué publié par le club.