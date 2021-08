Nouveau coéquipier pour Kevin De Bruyne: Jack Grealish rejoint Manchester City pour un montant record

« Au cours des dix dernières saisons, ils ont remporté des trophées majeurs de manière constante », a encore ajouté le milieu de terrain. « L’arrivée de Pep les a fait passer au niveau supérieur et le football pratiqué par cette équipe est le plus excitant d’Europe. Jouer avec Pep et apprendre de lui va être spécial et c’est quelque chose que tout footballeur de haut niveau voudrait. Les installations sont incroyables, et honnêtement, j’ai hâte de commencer, de rencontrer tout le monde et de jouer. »