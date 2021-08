Intempéries: le numéro deux de l’armée pointe une «érosion» des services d’urgence

« C’est comme ramer avec les rames que vous avez et ces rames sont devenues très courtes », a déclaré le vice-chef de la la Défense (V-Chod) lors de l’émission Terzake de la VRT-télévision.

Le « numéro deux » de l’armée, le lieutenant-général Marc Thys, a pointé jeudi du doigt l’« érosion » des services d’urgence comme l’une des causes qui ont compliqué l’action des services de secours dans la zone de l’est de la Belgique touchée par de fortes pluies qui ont fait une quarantaine de morts.

La préoccupation la plus urgente aujourd’hui dans les zones sinistrées – principalement de la province de Liège – est la coordination de la distribution alimentaire, a déclaré le général Thys. Le grand défi pour les semaines à venir est de fournir un abri à toute personne sans toit pour l’automne, a-t-il ajouté.

Les victimes des inondations et les bourgmestres des communes les plus touchées ont exprimé ces dernières semaines de nombreuses critiques sur l’action des services de secours et, parfois, la lenteur de l’armée à intervenir.