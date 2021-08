Météo: temps toujours très mitigé ce vendredi et ce week-end

Le temps sera d’abord venteux et très variable, avec des averses, ce vendredi avant de devenir plus sec dans le courant de l’après-midi, prévoit l’IRM. Les maxima seront compris entre 17°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 21°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la Côte assez fort à parfois fort, de secteur sud-ouest, avec des rafales de 50 à 70 km/h.

La nébulosité restera variable en soirée et durant la nuit. Les minima seront compris entre 10°C en Hautes-Fagnes et 13 ou 14°C dans le centre.