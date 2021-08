Les Red Lions en or aux JO: «On peut avoir de grands objectifs, les afficher, les atteindre, sans être arrogants»

Plus d’un siècle après le football, le hockey masculin est devenu le deuxième sport collectif belge sacré champion olympique, jeudi soir à Tokyo. En finale, les Red Lions se sont imposés aux dépens de l’Australie à l’issue de la séance de shoot-out. (1-1, 3-2 aux s-o).

«La nuit a été courte. On n’a pas encore de recul. C’est vrai qu’être champion olympique est un sentiment incroyable.» Cédric Charlier a répondu aux sollicitations des médias au lendemain de la victoire. «Difficile de mettre des mots. C’est l’accomplissement de toute une carrière. Il y a une part de soulagement. On avait mis les objectifs tellement haut, on les avait affichés. Et grâce à cela on est arrivé à les atteindre. Et c’est aussi une grande fierté. On avait à cœur de montrer qu’en Belgique on peut avoir des objectifs très élevés sans être arrogants», confia l’attaquant du Dragons qui disputait ses troisièmes JO et qui a connu tous les succès antérieurs de cette génération de Red Lions.