Allianz résiste au 2T aux catastrophes naturelles, objectif annuel affiné

Allianz a publié vendredi un bénéfice net au deuxième trimestre en forte hausse annuelle, touché par l'impact de catastrophes naturelles mais relativement épargné par la pandémie de Covid-19, et a affiné ses prévisions pour l'année.

D'avril à juin, le géant de l'assurance a engrangé un bénéfice net part du groupe de 2,2 milliards d'euros, en hausse de 46% sur un an. Son résultat opérationnel (Ebit), à 3,3 milliards d'euros, est en hausse de 29% et devrait atterrir "dans le haut de la fourchette" de la prévision annuelle fixée entre 11 et 13 milliards d'euros, selon un communiqué. Cette prévision tient compte de l'impact de 400 millions d'euros attendu pour le moment suite aux dégâts causés par les crues dévastatrices de juillet dans l'Allemagne de l'Ouest.

Sur le trimestre écoulé, les catastrophes naturelles ont causé 607 millions d'euros de remboursements, nettement plus que les 119 millions d'euros subis il y a un an. La raison incombe aux tempêtes Volker et Xero qui se sont abattues notamment sur l'Allemagne au mois de juin.

En revanche, l'impact de la pandémie de Covid-19 est jugé "non significatif" en terme de résultat de la branche dommages, alors que les économies ont rouvert au printemps sur fond de baisse sensible des cas d'infections et de poursuite des campagnes de vaccinations.