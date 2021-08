Maersk profite de la surchauffe du transport maritime au 2T

"Maersk a continué à afficher une croissance et une rentabilité solides, avec une nouvelle performance record marquant le 12e trimestre consécutif de progression des bénéfices d'une année sur l'autre", s'est félicité le PDG de l'armateur, Søren Skou.

Entre avril et juin, le bénéfice net a bondi à 3,71 milliards de dollars (environ 3,14 milliards d'euros), contre un profit de 427 millions un an plus tôt, a indiqué le premier transporteur mondial de conteneurs dans son rapport financier.