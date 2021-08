Bonne nouvelle pour le Standard: Arnaud Bodart signe une prolongation de contrat

À 19h56, le FC Barcelone a officiellement communiqué que Lionel Messi ne signera pas un nouveau contrat avec le club, malgré un accord entre les deux parties. Le Barça désigne aussi le grand méchant loup : la Ligue professionnelle espagnole et ses règlements… Mais la réalité est beaucoup plus subtile que ce scénario manichéen, avec les bons d’un côté et les mauvais de l’autre.