JO 2020: pas de médaille pour Jolien D’hoore et Lotte Kopecky, 10e du Madison féminin

Jolien D’hoore et Lotte Kopecky ont pris la 10e place du Madison féminin des Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi sur le vélodrome d’Izu. La paire belge, championne du monde de l’américaine en 2017, termine avec -18 points. La Grande-Bretagne, avec Katie Archibald et Laura Kenny, décroche la médaille d’or avec 78 points, devant les Danoises Amalie Dideriksen et Julie Leth (35 points) et les Russses Gulnaz Khatuntseva et Maria Novolodskaia (26 points).

Jolien D’hoore, 31 ans, dispute des troisièmes et derniers Jeux. Elle avait pris la 5e place de l’omnium à Londres en 2012 et avait décroché la médaille de bronze dans cette même discipline quatre ans plus tard à Rio.

Lotte Kopecky, 25 ans, est présente pour la première fois aux Jeux. La championne de Belgique avait pris la 4e place de la course sur route le 25 juillet dernier. L’Anversoise disputera encore l’omnium dimanche.