ING Belgique enregistre un résultat avant impôts "solide" de près de 350 millions d'euros

"Ce chiffre est nettement supérieur à celui de la même période l'année dernière, au terme de laquelle un résultat avant impôts de 26 millions d'euros seulement avait été enregistré", souligne ING Belgique.

"ING Belgique a bénéficié de la reprise de l'économie belge et a affiché un résultat commercial solide au premier semestre 2021. Les revenus sont 4,2 % plus élevés que ceux de la même période l'année dernière. La forte croissance des revenus de commissions a permis de compenser la baisse des revenus d'intérêts. Notre discipline constante en matière de coûts et notre volonté d'efficacité ont également contribué à augmenter les profits", a expliqué Hans De Munck, CFO d'ING Belgique.