Quand Lionel Messi marquait son premier but avec Barcelone (vidéo)

C’est désormais officiel : la superstar argentine Lionel Messi ne signera pas de prolongation de contrat avec le FC Barcelone, qu’il quitte à 34 ans après plus de 20 saisons passées sous le maillot blaugrana. Petite séquence nostalgie pour les nombreux fans : retrouvez son premier but inscrit le 1er mai 2005 pour le compte du Barça. Messi avait 17 ans... et montrait déjà son coup de patte magique avec un lob de génie contre Albacete.

