Départ de Messi: Griezmann hué par des supporters du Barça

Au lendemain de l’annonce de la non-prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone, le monde du football est sous le choc, et en particulier les supporters du club catalan. Certains d’entre eux se sont rendus ce vendredi devant l’entrée du centre d’entraînement du Barça, en quête d’explications du président du club, Joan Laporta qui devait s’exprimer en conférence de presse.

En attendant, des joueurs du club ont été pris à partie par certains supporters, et tout particulièrement Antoine Griezmann. Le Français a été ciblé par des sifflets et certains l’accusent même d’être la cause du départ de l’Argentin. « Messi part à cause de toi », a-t-on notamment pu entendre. Jordi Alba a également été appréhendé par des fans, qui lui ont demandé de baisser son salaire.