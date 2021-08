Arnaud Bodart revient sur sa prolongation de contrat au Standard: «Une preuve que le travail paie!»

Arnaud Bodart a prolongé son contrat avec le Standard. Enfin diront certains. « Je n’ai pas l’impression que cela a vraiment traîné. Les discussions étaient bonnes et n’ont pas eu d’influence sur mon jeu. Je sais faire la part des choses. Durant les entraînements ou lors des matches, l’esprit se vide presque inconsciemment. Je suis juste très heureux de ce qui m’arrive ». Parce que cette reconduction est perçue comme une récompense. « Celle du devoir accompli. Les gens le savent, je suis un bosseur et donc, c’est toujours gratifiant de voir que le travail paie ».

Véritable fer de lance de la jeunesse rouge et blanche, Arnaud Bodart constitue un exemple dans les travées du « SL16 ». « Je ne pense pas que cela change quelque chose par rapport à mes responsabilités. Par contre, et vu que je suis une personne qui aime partager, je suis toujours ouvert aux conseils et au dialogue. Le monde du foot est tellement différent quand il est vu de l’intérieur que je me vois bien aider les futures générations. Je suis là pour eux, sans le moindre souci ». Comme sur le terrain, avec des interventions d’ores et déjà déterminantes tant face à Genk que du côté de Zulte. « C’est le collectif qui prime, même si je suis là pour faire le job. Nous venons d’engranger quatre points, c’est pas mal mais nous en voulons toujours plus ». Un peu comme l’Antwerp, le prochain adversaire à Sclessin. « Il sort de deux défaites mais il faut les relativiser. C’est le début de saison, beaucoup de clubs sont encore en rodage. Les Anversois ont des qualités, tout le monde le sait, donc ils vont se réveiller à un moment donné. J’espère que le déclic n’aura lieu contre nous… »