JO 2020: ce que touchent les athlètes en cas de médaille (infographie)

Les pays qui récoltent le plus de médailles comme les États-Unis ou l’Australie, offrent des primes plus faibles que des pays où les médaillés se font plus rares. Là où la prime pour une médaille d’or est de 31.500€ aux États-Unis, elle est de 840 000€ à Singapour. En Belgique, c’est la Loterie Nationale qui finance ces primes et non le Comité olympique belge. Les sports collectifs ne sont cependant pas concernés par les chiffres de ces récompenses monétaires. Elles sont moindres.

