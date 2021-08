Nafi Thiam: «Ce dont j’ai envie? De dormir dans un lit pas fait en carton»

L’athlète belge veut se ressourcer et ne plus penser à la compétition dans les prochains jours.

Nafi Thiam est revenue, vendredi en conférence de presse, sur son heptathlon couronné d’une médaille d’or la veille. Elle a souligné à quel point elle était épuisée et a expliqué la pression qu’elle a ressentie ces dernières années. «J’ai très très peu dormi», a-t-elle précisé. «Essentiellement à cause de l’excitation mais aussi parce que j’ai passé des heures au téléphone avec la famille et les amis. Les hockeyeurs faisaient la fête et je les ai rejoints mais j’étais cuite. Je me suis assise par terre et j’ai papoté avec eux.»

Jeudi soir, la Namuroise expliquait encore qu’elle ne réalisait pas son exploit. «Entre-temps, j’en prends doucement conscience mais le processus va demander encore un peu de temps. Je n’ai pas encore eu non plus le temps de regarder tous les messages que j’ai reçus.»

L’épuisement qu’elle évoquait après la fin de l’épreuve ne s’est pas encore dissipé. «Ce dont j’ai envie maintenant? Rentrer chez moi et me reposer. Pour être auprès de ma famille et de mes amis. Et pour dormir dans un lit qui n’est pas fait en carton. Je suis tellement fatiguée que mes réponses ne sont peut-être pas cohérentes», dit en riant la double championne olympique.