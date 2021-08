Incendie dans une usine de traitement de gaz: Gazprom réduit ses livraisons

La société énergétique russe Gazprom a réduit ses exportations de gaz après un incendie dans une station de traitement près de la ville de Novy Ourengoï en Sibérie occidentale. Le transport vers l'ouest via le Bélarus et la Pologne a déjà été réduit de moitié, à un million de mètres cubes par jour, rapportent les médias russes vendredi. L'approvisionnement n'a pas été modifié via le Nord Stream 1, le gazoduc traversant la mer Baltique et l'Ukraine.