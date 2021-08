Bruxelles: Chez Ginette annonce son retour

Quelques boîtes de nuit retrouvent le sourire. La Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles organisent un club à ciel ouvert cet été. « Chez Ginette » a annoncé ce vendredi après-midi l’organisation d’une soirée le 27 août prochain. Cet événement fait partie de l’initiative « Club open air » organisée par la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles.

Au programme de ce mois d’août et septembre ; 11 soirées entre le 13 août et le 19 septembre. Ces événements seront gratuits et se dérouleront sur l’esplanade de la Cité Administrative, derrière la colonne du Congrès à Bruxelles. Pas de masque, ni de geste barrière, la piste de danse sera ouverte. Les participants devront se munir de leur Covid Safe Ticket ou d’un test PCR négatif datant de moins de 48h précédant l’événement.