USA: près d'un million d'emplois créés en juillet

Au total, 943.000 emplois ont été créés en juillet, mieux qu'attendu par un consensus d'analystes qui tablaient sur 925.000, a annoncé vendredi le département du travail. C'est également mieux qu'en juin, lorsque 938.000 emplois avaient été créés, selon des données révisées en hausse et également publiées vendredi.

"En juillet, des créations d'emplois notables ont eu lieu dans les loisirs et l'hôtellerie, dans l'éducation et dans les services professionnels et commerciaux", souligne le département du Travail dans son communiqué.