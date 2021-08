Intempéries: quatre lignes ferroviaires restent hors service

Dans la région de Pepinster, région durement touchée par des inondations à la mi-juillet, plusieurs remises en service ont dû être reportées au vu de l’ampleur des travaux. Deux ponts qui se sont affaissés doivent être reconstruits et deux autres doivent être consolidés pour assurer leur stabilité. Des travaux de renouvellement de la signalisation ferroviaire et de stabilisation de talus vont aussi se prolonger.

Sur 25 lignes ou portions du réseau ferroviaire mises hors-service à la suite des inondations en Wallonie, quatre seront encore impraticables à partir de lundi, informe Infrabel vendredi. Il s’agit des tronçons entre Liège et Pepinster, Pepinster et Spa, Gembloux et Ottignies ainsi qu’entre Dinant et Gendron-Celles.

Lire aussi domaine-de-pont-de-mery-une-centaine-de-residents-mis-dehors-apres-les

En conséquence, le tronçon entre Liège-Guillemins et Nessonvaux (ligne 37) sera rouvert au trafic le 1er septembre et non pas le 30 août comme prévu initialement. Le tronçon entre Nessonvaux et Pepinster sera rouvert le 13 septembre (au lieu du 30 août) et la ligne entre Pepinster et Spa sera rouverte au trafic le 4 octobre (au lieu du 30 août également).