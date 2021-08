Belgian Tornados, Cheetahs: le programme des Belges engagés ce samedi aux Jeux de Tokyo

Plusieurs Belges sont engagés dans cette nouvelle journée aux Jeux olympiques de Tokyo. En athlétisme, les Tornados auront rendez-vous pour la finale du 4x400m à 14h50. Vingt minutes plus tôt, les Cheetahs tenteront de faire une bonne performance en l’absence de Cynthia Bolingo. Elles avaient déjà battu le record de Belgique en séries (3 : 24.08). En cyclisme sur piste, Kenny de Ketele et Robbe Ghys feront partie de la course à l’américaine à 9h55. Mieke Gorissen et Hanne Verbruggen prendront part au marathon ce soir à 23h. Enfin, en golf, Manon De Roey participera au 4e tour ce soir à 23h30.

Le programme des Belges aux Jeux

Athlétisme

14h30 : 4x400 m (dames) – FINALE : BELGIQUE