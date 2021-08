Coronavirus: le visiteur positif de la maison de repos de Zaventem n’est pas à l’origine du foyer

Le service de traçage des contacts a alerté la maison de repos dans la première moitié du mois de juillet, indiquant qu’un récent visiteur avait été testé positif au variant delta du coronavirus, a expliqué vendredi la porte-parole de l’Agence des soins de santé Ria Vandenreyt. Un résident semble avoir été contaminé par ce visiteur, et ses contacts à haut risque ont été immédiatement placés en quarantaine et testés.

L’Agence flamande des soins de santé cherche toujours à déterminer l’origine du foyer de Covid-19 qui s’était déclaré dans la maison de repos et de soins Ter Brug à Zaventem. Un visiteur testé positif au coronavirus quelques jours après son passage dans la résidence avait été soupçonné d’en être à l’origine. Cependant, il était passé dans un autre service que celui où s’est déclaré le foyer de contaminations. Ce visiteur n’est pas à la source du foyer, précise l’agence (Zorg en Gezondheid) vendredi après-midi. Le service concerné a cependant bien été testé après alerte du traçage des contacts à la suite de sa visite.

Mais la MRS, ayant constaté des cas d’infection des voies respiratoires dans un autre département de la résidence, y a aussi effectué des dépistages. « Quand on a vu qu’il y avait plusieurs contaminations, on a dépisté et isolé de manière générale », explique la porte-parole.