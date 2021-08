Chelsea revient à la charge pour Romelu Lukaku: le club londonien prêt à offrir 115 millions d’euros pour le Belge

Le retour de Romelu Lukaku à Chelsea se précise de plus en plus ! Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, toujours très bien informé en matière de transferts, le club londonien s’apprête à faire deux offres à l’Inter pour le buteur des Diables rouges : soit 105 millions d’euros plus le défenseur Davide Zappacosta, soit 110 à 115 millions d’euros sans joueur inclus dans le deal. Désireux de renflouer ses caisses, le club milanais devrait vraisemblablement accepter la deuxième offre.

Huit ans après son dernier match pour Chelsea, ‘Big Rom’ devrait donc très prochainement retrouver la vareuse des Blues…