L'émouvant hommage de Gérard Piqué à Lionel Messi

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, Gérard Piqué a rendu un bel hommage à Lionel Messi, dont le départ du Barça a été annoncé ce jeudi. « Après plus de 20 ans au club, tu ne porteras plus le maillot du Barça. La réalité, parfois, est très dure », peut-on notamment lire dans cet émouvant message écrit par le défenseur espagnol, évidemment très touché par le départ de celui avec qui il a tout connu au Barça.

« Rien ne sera plus jamais pareil. Ni le Camp Nou, ni la ville de Barcelone, ni nous-mêmes. Après plus de 20 ans au club, tu ne porteras plus le maillot du Barça. La réalité, parfois, est très dure.