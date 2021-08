JO 2020: Manon de Roey termine à la 46e place du tournoi féminin de golf

Manon de Roey a terminé à la 46e place du tournoi féminin de golf aux Jeux Olympiques de Tokyo samedi. L’Anversoise a signé un quatrième et dernier tour en 74 coups, trois au-dessus du par.

De Roey, 29 ans, a inscrit trois bogeys aux premier, cinquième et seizième trous, un double bogey au sixième et deux birdies aux huitième et douzième trous sur sa carte.