Un ancien proche du champion olympique du 100m Marcell Jacobs visé par une enquête pour trafic de stéroïdes

Petit séisme autour de Marcell Jacobs, fraîchement médaillé d’or sur 100m aux Jeux olympiques de Tokyo. Selon « The Times », la police italienne aurait mis en place une enquête qui concerne un ancien proche du sprinteur. Ce bodybuilder nutritionniste serait impliqué dans une distribution illégale de stéroïdes anabolisants. Marcell Jacobs et Giacomo Spazzini étaient en collaboration jusqu’en mars 2021.

L’agent de Jacobs aurait précisé que les ponts étaient coupés entre les deux depuis que l’enquête avait été mise en place : « L’enquête n’a jamais touché Marcell et, par conséquent, nous n’avons aucune information à ce sujet. La question du recours par Marcell à des produits dopants est folle. La réponse est, évidemment et catégoriquement, non ».