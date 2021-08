L’avocat pénaliste Olivier Martins renvoyé devant le tribunal correctionnel

La chambre du conseil a décidé vendredi de renvoyer l’avocat pénaliste bruxellois Olivier Martins devant le tribunal correctionnel en lien avec la tentative d’évasion de Mohamed Benabdelhak, qui avait eu lieu en avril 2014 à la prison de Saint-Gilles, selon une information donnée vendredi par Sudpresse et la Dernière Heure et confirmée par le parquet de Bruxelles. Ce dernier ajoute que six autres personnes sont concernées par le renvoi en correctionnel acté ce vendredi.

En ce qui concerne Olivier Martins, selon la DH, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tous les chefs d’inculpation réclamés par le ministère public, à savoir comme co-auteur de prise d’otage, membre d’une organisation criminelle en qualité de preneur de décision et co-auteur de tentative d’évasion qualifiée. Le parquet de Bruxelles ne précise pas les chefs d’inculpation retenus pour les sept personnes qui seront jugées dans cette affaire.