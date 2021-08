JO 2020: la Belgique passe tout près d'une nouvelle médaille

Le duo belge, champion d’Europe de l’américaine en 2018 à Glasgow et médaille de bronze des Mondiaux 2019 à Pruszkow, termine avec 32 points. La victoire est revenue aux Danois Michael Morkov et Lasse Normam Hansen, qui l’ont emporté avec 43 points.

Les Britanniques Ethan Hayter et Matthew Walls, 2e avec 40 points, et les Français Benjamin Thomas et Donovan Grondin, 3e avec 40 points, prennent les médailles d’argent et de bronze.