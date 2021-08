La révolution est en marche dans la natation belge

L’« affaire Valentine Dumont », un Euro de Budapest catastrophique en mai et la qualification pour les Jeux de Tokyo des seuls Louis Croenen et Fanny Lecluyse avec des perspectives peu réjouissantes pour Paris 2024 et Los Angeles 2028 : la natation belge tanguait dangereusement depuis quelques semaines. Les choses n’ont pas traîné pour tenter de remettre de l’ordre sur le navire dans les plus brefs délais. En conflit latent avec son nouveau président, Pieterjan Vangerven, et sentant sans doute le vent du boulet, Ronald Gaastra, l’entraîneur en chef de la Fédération flamande (VZF) et ex-coach de Frederik Deburghgraeve et Pieter Timmers, les deux derniers médaillés olympiques en natation, a pris les devants et annoncé avec fracas sa démission de son poste ainsi que de celle d’entraîneur au Brabo, le club anversois, où il devrait devenir directeur technique. Dans le même temps, une nouvelle structure « nationale » va voir le jour avec, à sa tête, Ronald Claes, le responsable haut niveau de la Fédération francophone (FFBN).

« Nous souhaitons regarder au-delà de l’horizon 2024 et penser d’ores et déjà à 2028 », indique Lode Grossen, le directeur technique de la VZF. « Dans le but d’avoir une meilleure collaboration entre les deux ligues, nous allons créer ce poste d’entraîneur en chef de la natation belge et le confier à Ronald Claes. Il servira de lien entre les deux ligues et aidera à une meilleure coordination des programmes. Les stages et les compétitions se feront désormais en commun. »

Claes, qui devrait entrer en fonction le 1er septembre, conservera son poste actuel à la FFBN, où il dirige également le sport-études du Sart-Tilman. Mais il se rendra régulièrement au Wezenberg, à Anvers, pour y visionner les entraînements côté flamand. Dans les deux ligues, un entraîneur sera appointé pour assurer la difficile transition entre les juniors et les seniors. En Flandre, il s’agira de Dirk Boets alors que du côté francophone, il doit encore être désigné.